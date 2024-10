"Sono dei boni assurdi". Meno Tre: social impazziti per i ragazzi di Pinerolo | Guarda (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche i Meno Tre, il trio di campioni formato da Alberto, Lorenzo e Stefano. Loro provengono da Pinerolo (in Piemonte) e hanno scelto questo nome perché amano il curling, uno sport che si gioca proprio a tre gradi sotto zero. A sfidarli ci Sono le Prima o Poi, un team composto da Corinna, Silvia e Claudia. Le tre ragazze romane speravano da tempo di partecipare a Reazione a catena. E finalmente è arrivata la loro occasione. Ma ad avere la meglio Sono stati ancora una volta i Meno Tre. Il team di Pinerolo arriva all'Ultima Catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 104mila euro. Ma questo bottino è destinato a scendere nel corso della manche. Liberoquotidiano.it - "Sono dei boni assurdi". Meno Tre: social impazziti per i ragazzi di Pinerolo | Guarda Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Tornano anche iTre, il trio di campioni formato da Alberto, Lorenzo e Stefano. Loro provengono da(in Piemonte) e hanno scelto questo nome perché amano il curling, uno sport che si gioca proprio a tre gradi sotto zero. A sfidarli cile Prima o Poi, un team composto da Corinna, Silvia e Claudia. Le tre ragazze romane speravano da tempo di partecipare a Reazione a catena. E finalmente è arrivata la loro occasione. Ma ad avere la megliostati ancora una volta iTre. Il team diarriva all'Ultima Catena con un montepremi di tutto rispetto: ben 104mila euro. Ma questo bottino è destinato a scendere nel corso della manche.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallavolo A1F – Pinerolo e Cuneo sono pronte per un altro derby - La terza giornata di Serie A1 Tigotà vede andare in scena un un altro derby: quello che vedrà impegnate al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte la Wash4Green Pinerolo e la Honda Olivero Cuneo. Ent ... (ivolleymagazine.it)

Volley A1/F: Cuneo viaggia verso il suo secondo derby. C’è Pinerolo - La terza giornata di Serie A1 Tigotà vedrà impegnata la Honda Olivero Cuneo in un altro derby: quello con la Wash4Green Pinerolo. La partita andrà in scena sabato 19 ottobre alle 18:00 al Pala Bus Com ... (ideawebtv.it)

Pallavolo A1/F, Cuneo viaggia verso il secondo derby: nel mirino c’è Pinerolo - Sabato pomeriggio a Villafranca Piemonte le Gatte cercheranno il riscatto dopo il doppio k.o. di inizio stagione. Il match sarà trasmesso su Rai Play e VBTV ... (cuneodice.it)