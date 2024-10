Ilgiorno.it - Lo stalker di una famiglia. Molesta pure la figlia dell’ex e il suo giovane fidanzato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Se l’era presa anche con ladella sua ex e si era appostato nel parcheggio di un locale minacciandola. Accade lunedì intorno alle 22 quando una Volante della Questura di polizia di Monza viene inviata sul posto per verificare una segnalazione. E dentro trova un uomo di 34 anni che, in stato di alterazione, sta minacciando ladella propria ex compagna e il suo. Notata la presenza della polizia, con fare minaccioso il 34enne a questo punto riversa la sua rabbia nei loro confronti. Tuttavia, gli agenti riescono a bloccarlo, mentre continua a pronunciare frasi minacciose nei confronti dei poliziotti e della ragazza.