Colosseo, tra rifiuti e degrado viaggio nell'inferno degli appartamenti occupati | IL VIDEO (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cumuli di rifiuti in ogni angolo tanto da non poter camminare, stanze usate come bagni, gabinetti utilizzati senza acqua corrente, porte forzate, finestre fatte a pezzi. Parlano le immagini, nude e crude, per i residenti del Colosseo. Parlano per la loro rabbia e per il senso di impotenza, ma Latinatoday.it - Colosseo, tra rifiuti e degrado viaggio nell'inferno degli appartamenti occupati | IL VIDEO Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cumuli diin ogni angolo tanto da non poter camminare, stanze usate come bagni, gabinetti utilizzati senza acqua corrente, porte forzate, finestre fatte a pezzi. Parlano le immagini, nude e crude, per i residenti del. Parlano per la loro rabbia e per il senso di impotenza, ma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - i volontari di Legambiente raccolgono 246 Kg di rifiuti nei dintorni del Colosseo - “Con un grande impegno sono state ripulite le aree più vicine al Colosseo – commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – oggi più accogliente, come lo saranno tutti i luoghi dove Puliamo il Mondo e la cittadinanza attiva è in azione in queste ore. Non possiamo che ringraziare, anche quest’anno l’impegno incessante del volontariato, grazie al quale, luoghi straordinariamente ... (Ilfaroonline.it)

Puliamo il Mondo - 150 volontari al Colosseo : raccolti 246 kg di rifiuti - Non possiamo che ringraziare, anche quest’anno l’impegno incessante del volontariato, grazie al quale, luoghi straordinariamente iconici come il cuore di Roma, così come periferie, borghi, strade e parchi, vengono ripuliti, nella ricerca di una grande riscossa civica contro il degrado e per un mondo diverso e possibile”. (Ildenaro.it)

Pulizie straordinarie al Colosseo : i volontari di Legambiente raccolgono 246 chili di rifiuti - Sotto l'ombra del Colosseo, organizzata da Legambiente in collaborazione con EY Foundation e AMA ROMA S. . Il cuore della città eterna ha brillato di nuova luce grazie all'impegno di centinaia di volontari che hanno partecipato all'edizione romana di Puliamo il Mondo. A. p. . , si è svolta una mattinata. (Romatoday.it)