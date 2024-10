Tennis, Sinner in finale a Riad, Djokovic battuto in tre set (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – Come a Melbourne e Shanghai la storia si ripete. Jannik Sinner batte ancora Novak Djokovic e raggiunge la finale del Six Kings Slam. Il n. 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Una partita faticosa e dispendiosa per l’altoatesino che ha fatto i conti con alti e bassi nel corso del match. È stata partita vera, lottata e tirata nel secondo e nel terzo parziale dopo un primo set lottato. Sinner ha fatto la differenza con qualità nel momento giusto: tornerà in campo sabato alle 20 per la finale contro Alcaraz o Nadal L'articolo Tennis, Sinner in finale a Riad, Djokovic battuto in tre set proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ott. (askanews) – Come a Melbourne e Shanghai la storia si ripete. Jannikbatte ancora Novake raggiunge ladel Six Kings Slam. Il n. 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. Una partita faticosa e dispendiosa per l’altoatesino che ha fatto i conti con alti e bassi nel corso del match. È stata partita vera, lottata e tirata nel secondo e nel terzo parziale dopo un primo set lottato.ha fatto la differenza con qualità nel momento giusto: tornerà in campo sabato alle 20 per lacontro Alcaraz o Nadal L'articoloinin tre set proviene da Ildenaro.it.

