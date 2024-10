Stop test Medicina, Giannì (Statale Milano): “Senza investimenti successo della riforma a rischio” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – La riforma dell'accesso a Medicina che prevede l'addio al test d'ingresso e l'iscrizione libera a un semestre 'filtro'? "Una proposta di questo tipo, perché abbia efficacia dal punto di vista della qualità dell'insegnamento dei primi 6 mesi, deve essere supportata da adeguati finanziamenti tesi a supportare, dal punto di vista logistico – spazi, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladell'accesso ache prevede l'addio ald'ingresso e l'iscrizione libera a un semestre 'filtro'? "Una proposta di questo tipo, perché abbia efficacia dal punto di vistaqualità dell'insegnamento dei primi 6 mesi, deve essere supportata da adeguati finanziamenti tesi a supportare, dal punto di vista logistico – spazi,

Stop test Medicina - Giannì (Statale Milano) : “Senza investimenti successo della riforma a rischio” - Il presidente del comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: "Bene eliminare i quiz, ma per salvaguardare la qualità dell'insegnamento nel primo semestre servono spazi, strumenti e docenti in linea col numero aumentato di iscritti" La riforma dell'accesso a Medicina che prevede l'addio al test d'ingresso e l'iscrizione libera a un semestre 'filtro'? […]. (Sbircialanotizia.it)

Medicina - lo stop al test di ingresso bocciato dai Giovani Medici : «Non servono più laureati - ma professionisti nel pubblico» – L’intervista - Riguardo al mercato del lavoro, da più fronti arriva l’allarme carenza di medici. Questi calcoli tengono già conto della necessità di assorbire le attuali carenze di personale del Ssn». Questo ddl contribuirà quindi a creare un modello universitario più funzionale al mercato del lavoro? «È proprio qui il cortocircuito e il motivo per cui si tratta di una proposta solo populista. (Open.online)

Test di ingresso a Medicina - i rettori bocciano la riforma : “Le facoltà non possono sostenere 60mila studenti in più” - La riforma dell'accesso a Medicina, definita "un passo storico" dalla Ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, suscita forti perplessità nel mondo accademico. La Crui, la Confederazione dei Rettori delle Università Italiane, contesta l'abolizione del numero chiuso, prevedendo un'impennata di immatricolazioni ingestibile per le università. (Orizzontescuola.it)