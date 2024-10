Fedez ha una nuova fidanzata, si chiama ‘Vittoria’: “È una storia seria” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo amore nella vita di Fedez, i due sarebbero ‘fidanzati ufficialmente’ Vittoria ha fatto breccia nel cuore di Fedez, chi è la nuova fidanzata del rapper Diversi sono i flirt che sono stati attribuiti a Fedez da quando il suo matrimonio con Chiara Ferragni è giunto al capolinea. È stato paparazzato in atteggiamenti intimi con diverse ragazze ma le relazioni non sono durate a lungo, questa volta però sembra aver ritrovato l’amore. Fedez ha una nuova fidanzata Il noto e chiacchierato rapper ha una nuova fidanzata, a lanciare lo scoop ci ha pensato Gabriele Parpiglia con queste parole: “Fedez in questi giorni è scomparso dai social. C’è però una notizia positiva, lui ha trovato l’amore. Questa ragazza in questo periodo non facile gli sta molto vicino. Sono fidanzati ufficialmente. La nuova fidanzata di Fedez, nata nel 97’, si chiamerebbe Vittoria. Bollicinevip.com - Fedez ha una nuova fidanzata, si chiama ‘Vittoria’: “È una storia seria” Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuovo amore nella vita di, i due sarebbero ‘fidanzati ufficialmente’ Vittoria ha fatto breccia nel cuore di, chi è ladel rapper Diversi sono i flirt che sono stati attribuiti ada quando il suo matrimonio con Chiara Ferragni è giunto al capolinea. È stato paparazzato in atteggiamenti intimi con diverse ragazze ma le relazioni non sono durate a lungo, questa volta però sembra aver ritrovato l’amore.ha unaIl noto e chiacchierato rapper ha una, a lanciare lo scoop ci ha pensato Gabriele Parpiglia con queste parole: “in questi giorni è scomparso dai social. C’è però una notizia positiva, lui ha trovato l’amore. Questa ragazza in questo periodo non facile gli sta molto vicino. Sono fidanzati ufficialmente. Ladi, nata nel 97’, si chiamerebbe Vittoria.

