Brescia, lo stabilimento "riciclone" di Feralpi diventa modello nazionale nel riciclo dell'acciaio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Lonato del Garda (), 17 ottobre 2024 – Lonato del Gardacase study nelgrazie alloSiderurgica. Il gruppo, nato nel 1968, è tra i principali produttori siderurgici in Europa con 2,5 milioni di tonnellate all’anno. Per tre anni consecutiviè stato inserito tra i climate leader del Financial Times. Ora Legambiente ha deciso di raccontare il suovirtuoso, portandolo in giro per l’Italia. L’associazione ha elevatocome esempionella 14esima tappa della sua campagna itinerante “I cantieri della transizione ecologica”, arrivata in Lombardia con il tema centrale deldell'acciaio. Dal 2023 Legambiente porta in primo piano, anche con una mappa interattiva e un sito ad hoc (cantieridellatransizione.legambiente.it), storie e realtà che da nord a sud uniscono innovazione e sostenibilità.