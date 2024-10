Volley femminile, Milano e Conegliano provano la fuga negli anticipi della 13. giornata di A1 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Settimana piena per due delle quattro prime della classe di serie A1, le favorite nella lotta per lo scudetto, l’Allianz Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Tra questa sera, mercoledì 16 ottobre, e domani, giovedì 16, si giocano due anticipi della 13ma giornata per sgombrare il calendario di Milano e Conegliano da impegni nella fase in cui sarà in programma, a metà dicembre, il Mondiale per club che si giocherà in India e che vedrà impegnate entrambe le finaliste della Champions League dello scorso anno. Milano prosegue nella sua marcia complicata ma finora piuttosto soddisfacente di questa prima fase di stagione. Oasport.it - Volley femminile, Milano e Conegliano provano la fuga negli anticipi della 13. giornata di A1 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Settimana piena per due delle quattro primeclasse di serie A1, le favorite nella lotta per lo scudetto, l’Allianze la Prosecco Doc Imoco. Tra questa sera, mercoledì 16 ottobre, e domani, giovedì 16, si giocano due13maper sgombrare il calendario dida impegni nella fase in cui sarà in programma, a metà dicembre, il Mondiale per club che si giocherà in India e che vedrà impegnate entrambe le finalisteChampions League dello scorso anno.prosegue nella sua marcia complicata ma finora piuttosto soddisfacente di questa prima fase di stagione.

