Terremoto di magnitudo 5.9 in Turchia: danni agli edifici e paura tra la popolazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un Terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito oggi la Turchia, causando danni agli edifici e costringendo la popolazione a evacuare diverse aree. L’evento sismico, registrato alle 10:46 di mercoledì 16 ottobre, ha avuto come epicentro il distretto di Kale, nella provincia di Malatya, situata nella Turchia orientale. L’ipocentro del sisma è stato rilevato a una profondità di circa 10 chilometri. Nessuna vittima, ma edifici danneggiati e cittadini evacuati Il governatore di Malatya, Seddar Yavuz, ha rassicurato che finora non sono state registrate vittime, anche se numerosi edifici sono stati evacuati a Malatya, ?anl?urfa e Elaz??. Alcuni edifici pericolanti, già sgomberati in precedenza, hanno subito ulteriori danni, inclusi edifici abitati e il Tribunale. Thesocialpost.it - Terremoto di magnitudo 5.9 in Turchia: danni agli edifici e paura tra la popolazione Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Undi5.9 ha colpito oggi la, causandoe costringendo laa evacuare diverse aree. L’evento sismico, registrato alle 10:46 di mercoledì 16 ottobre, ha avuto come epicentro il distretto di Kale, nella provincia di Malatya, situata nellaorientale. L’ipocentro del sisma è stato rilevato a una profondità di circa 10 chilometri. Nessuna vittima, madanneggiati e cittadini evacuati Il governatore di Malatya, Seddar Yavuz, ha rassicurato che finora non sono state registrate vittime, anche se numerosisono stati evacuati a Malatya, ?anl?urfa e Elaz??. Alcunipericolanti, già sgomberati in precedenza, hanno subito ulteriori, inclusiabitati e il Tribunale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata a Zafferana - 2, sempre nella stessa zona, alle ore 20:48. In entrambi i casi, l’attività sismica non ha provocato disagi alla popolazione locale. L'articolo Scossa di terremoto di magnitudo 2. . L’ipocentro dell’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. 3 è stata rilevata a circa 6 chilometri ad ovest del centro abitato di Zafferana, secondo quanto riportato dall’Istituto ... (Thesocialpost.it)

Terremoto in Turchia di magnitudo 5.9 : edifici danneggiati - panico e persone in strada - Finora non c'è stata alcuna comunicazione di vittime ma per il terremoto in Turchia di oggi si registrano danni a edifici e persone evacuate a Malatya. Quattro persone slavate e scuole chiuse.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scossa di terremoto con magnitudo 2.1 registrata a Zafferana - Una scossa di terremoto con magnitudo 2.3 è stata registrata ad una distanza di 6 chilometri ad ovest del centro abitato di Zafferana alle ore 9 e 07 di questa mattina dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Un evento sismico di entità lieve, che non ha prodotto alcun danno... (Cataniatoday.it)