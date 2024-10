Ilgiorno.it - Scalo Milano a Locate Triulzi celebra l’ampliamento: “Non solo shopping ma meta da visitare”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Conclusi i lavori di ampliamento diOutlet & More, ieri grande inaugurazione aper 27 nuove unità di cui 5 dedicate alla ristorazione. Un progetto che segna anche la trasformazione da Outlet metropolitano a smart city al servizio del territorio, attraverso innovazione e ulteriori servizi che si aggiungeranno a quelli attuali.- 9mila metri quadrati in aggiunta ai 35mila esistenti - è stato disegnato dallo studio londinese Design International. Oltre al nuovo parcheggio multipiano con ulteriori 700 posti auto, con il piano di ampliamento l’Outlet diaccoglie 27 nuove unità tradotte in 300 posti di lavoro che si andranno a sommare agli oltre 1.200 attuali.