Tarantinitime.it - Leo Tenneriello continua il tour di presentazioni del suo nuovo libro “Sogno i leoni”, un’opera che mescola poesia e prosa, regalando un’esperienza narrativa fuori dagli schemi

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoVenerdì 18 ottobre, Leo Tenneriello farà tappa a Grottaglie (TA) per la presentazione del suo ultimo lavoro, Sogno i, presso l’Auditorium Santa Maria in Campitelli, via Campitelli, alle ore 18:30. L’ingresso all’evento è libero.L’appuntamento si aprirà con i saluti di Ciro Petrarulo, Presidente dell’Associazione Uto’pia, organizzatrice dell’incontro. A conversare con l’autore sarà Lucia Basile, che accompagnerà il pubblico attraverso le tematiche e le emozioni che emergono dal libro. Le letture saranno affidate a Gaia Nacci e Gabriella Rodia, direttrice artistica dell’associazione. L’evento si inserisce come conclusione della collettiva d’arte “Una finestra sul mondo”.Sogno iè un libro che sfida e reinterpreta i tradizionali confini della