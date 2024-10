La maternità surrogata è reato universale: sì definitivo del Senato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via libera del Senato al disegno di legge sul contrasto alla surrogazione di maternità. Roccella: "Battaglia di civiltà. La sinistra spera che i giudici "spazzino via" il provvedimento Ilgiornale.it - La maternità surrogata è reato universale: sì definitivo del Senato Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Via libera delal disegno di legge sul contrasto alla surrogazione di. Roccella: "Battaglia di civiltà. La sinistra spera che i giudici "spazzino via" il provvedimento

Maternità surrogata, anche chi va all'estero compie un reato. A deciderlo l'Aula del Senato, che ha approvato in via definitiva il ddl n.

Maternità surrogata reato universale - via libera definitivo del Senato. Ma se in Irlanda è legale? - Già, perché nella cattolicissima Irlanda la cosiddetta maternità surrogata è stata legalizzata lo scorso luglio. Il ddl a prima firma dell’onorevole Varchi, Divieto universale di utero surrogato, prevede invece altro. Continua la senatrice irlandese. In altre parole, questo reato ha (almeno) un problema. (Iodonna.it)

