Treni, guasto a Milano Certosa: ritardi fino a 120 minuti anche per le linee di Bergamo (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA CIRCOLAZIONE IN TILT. I tecnici Rfi sono intervenuti nella mattinata di venerdì 14 ottobre per un guasto all’infrastruttura a Milano Certosa. ritardi anche sulle linee regionale da Treviglio e Pioltello. Ecodibergamo.it - Treni, guasto a Milano Certosa: ritardi fino a 120 minuti anche per le linee di Bergamo Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA CIRCOLAZIONE IN TILT. I tecnici Rfi sono intervenuti nella mattinata di venerdì 14 ottobre per unall’infrastruttura asulleregionale da Treviglio e Pioltello.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guasto alla stazione di Milano Certosa - treni Alta Velocità e regionali in ritardo fino a 200 minuti - I treni che transitano per il nodo di Milano e per l'ovest della Lombardia stanno subendo ritardi che in alcuni casi raggiungono i 200 minuti. La causa è un guasto che si è verificato nella mattinata del 14 ottobre alla stazione Certosa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Incidente mortale a Rescaldina e guasto a Certosa : ritardi e rallentamenti sulle ferrovie a Nord di Milano - Al momento la circolazione è ancora bloccata. . Sistema ferroviario in tilt a Nord di Milano nella mattinata di lunedì a causa di un investimento e di un guasto. Al momento però non è ancora chiaro se si è trattato di un gesto volontario. Tutti i treni Malpensa Express sono fermi e nelle stazioni si registrano cancellazioni, variazioni e ritardi. (Ilfattoquotidiano.it)

Incidente sui binari e guasto in stazione : treni cancellati e maxi ritardi sulle linee per Milano - Lunedì nero per i pendolari novaresi e del Vco diretti a Milano. Prima un guasto in stazione, poi un incidente sui binari con un treno che ha travolto e ucciso una persona, hanno mandato il tilt le linee che raggiungono il capoluogo lombardo da Novara e Domodossola. Le linee coinvolte, e... (Novaratoday.it)