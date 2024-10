Inter in nazionale: l’Italia guida i ben otto rientri del lunedì! (Di lunedì 14 ottobre 2024) La domenica ha visto un solo giocatore dell’Inter impegnato in nazionale, ma che ha fatto benissimo: doppietta di Arnautovic e 5-1 dell’Austria alla Norvegia di Haaland. Oggi sono ben otto (su dodici) i nerazzurri attesi in campo, con Italia-Israele che spicca. Inter IN nazionale – I GIOCATORI IMPEGNATI lunedì 14 ottoBRE ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, DAVIDE FRATTESI – Italia-Israele (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 2 Lega A) ore 20.45 a Udine, Italia. KRISTJAN ASLLANI – Georgia-Albania (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 1 Lega B) ore 20.45 a Tbilisi, Albania. HAKAN CALHANOGLU – Islanda-Turchia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 4 Lega B) Islanda-Turchia, ore 20.45 a Reykjavik, Islanda. STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Germania-Olanda (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Monaco, Germania. Inter-news.it - Inter in nazionale: l’Italia guida i ben otto rientri del lunedì! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La domenica ha visto un solo giocatore dell’impegnato in, ma che ha fatto benissimo: doppietta di Arnautovic e 5-1 dell’Austria alla Norvegia di Haaland. Oggi sono ben(su dodici) i nerazzurri attesi in campo, con Italia-Israele che spicca.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI14BRE ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO, DAVIDE FRATTESI – Italia-Israele (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 2 Lega A) ore 20.45 a Udine, Italia. KRISTJAN ASLLANI – Georgia-Albania (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 1 Lega B) ore 20.45 a Tbilisi, Albania. HAKAN CALHANOGLU – Islanda-Turchia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 4 Lega B) Islanda-Turchia, ore 20.45 a Reykjavik, Islanda. STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Germania-Olanda (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 a Monaco, Germania.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 13 OTTOBRE MARKO ARNAUTOVIC – Austria-Norvegia (UEFA Nations League – 4ª giornata Gruppo 3 Lega B) ore 20.