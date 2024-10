Nuovi attraversamenti pedonali e fermate dell'autobus, conclusi i lavori in via Pascoli e Pedrignone (Di sabato 12 ottobre 2024) Oltre 50 mila euro il costo dell’intervento, finanziato con il contributo di Agenzia Mobilità Romagnola riservato agli interventi di riqualificazione delle fermate dell’autobus, nonché degli attraversamenti e dei percorsi pedonali per accedervi. Sono stati realizzati sei attraversamenti pedonali Riminitoday.it - Nuovi attraversamenti pedonali e fermate dell'autobus, conclusi i lavori in via Pascoli e Pedrignone Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Oltre 50 mila euro il costo’intervento, finanziato con il contributo di Agenzia Mobilità Romagnola riservato agli interventi di riqualificazione, nonché deglie dei percorsiper accedervi. Sono stati realizzati sei

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Messa in sicurezza di via Casale Sant’Ermete : 2 milioni di euro per percorsi ciclopedonali - attraversamenti - illuminazione - Approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di via Casale a Sant’Ermete. Ammonta a 2.100.000 di euro il costo dell’intervento molto atteso dai residenti della frazione, grazie al quale sarà possibile spostarsi, a piedi e in bicicletta, in totale sicurezza grazie... (Riminitoday.it)

Incidenti stradali - parte l'osservatorio : sul tavolo nuovi attraversamenti pedonali e investimenti - Convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi una riunione della Segreteria tecnica dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale. Hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'ordine con la Polizia stradale, del Comune di Napoli con la Polizia locale... (Napolitoday.it)

Nuovi dossi e attraversamenti pedonali per una maggiore sicurezza a San Felice - Migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti mediante interventi di manutenzione straordinaria volti a ridurre la velocità del traffico veicolare. Questo è il senso dei lavori, voluti dall’Amministrazione comunale, che prenderanno il via a San Felice sul Panaro nei prossimi giorni... (Modenatoday.it)

Santarcangelo, terminati i lavori nelle vie Pascoli e Pedrignone - Sono terminati nei giorni scorsi con la piantumazione delle nuove aiuole, i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle ... (corriereromagna.it)

Incidenti a Napoli: arrivano le bande ottiche a Barra e Ponticelli - Nuove misure per garantire maggiore sicurezza in via Luigi Volpicella e via Angelo Camillo de Meis. Lungo le due importanti strade di Barra e Ponticelli, nell’area orientale di Napoli, ... (ilmattino.it)

I bambini “colorano” la zona scolastica delle Carducci a Legnano: “Un nuovo spazio di incontro” - Sabato 12 ottobre i giovanissimi studenti delle Carducci - e non solo - hanno "dipinto" la zona scolastica insieme alla cooperativa sociale Stripes e a Spazio Ars ... (legnanonews.com)