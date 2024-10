Calciomercato Juventus, caccia all’erede di Grimaldo: tantissima concorrenza, ma Giuntoli prepara il piano (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Calciomercato Juventus è alla ricerca di un esterno capace di accontentare le richieste di Thiago Motta È già ora di Calciomercato Juventus nonostante siamo solo ad ottobre. I bianconeri hanno cominciato bene la stagione nonostante qualche passo falso che però non sta compromettendo la corsa alle primissime posizioni. I bianconeri sono al terzo posto Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, caccia all’erede di Grimaldo: tantissima concorrenza, ma Giuntoli prepara il piano Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilè alla ricerca di un esterno capace di accontentare le richieste di Thiago Motta È già ora dinonostante siamo solo ad ottobre. I bianconeri hanno cominciato bene la stagione nonostante qualche passo falso che però non sta compromettendo la corsa alle primissime posizioni. I bianconeri sono al terzo posto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Juventus - Kalulu verso la permanenza : la situazione sul difensore - Thiago Motta sta valorizzando tantissimo l’ex Milan, arrivato in prestito con riscatto. Il difensore francese piace molto ai bianconeri, fin qui protagonista di ottime prestazioni con la Juventus Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è a tutti gli effetti uno dei migliori giocatori per rendimento dei bianconeri. (Calcionews24.com)

Calciomercato Juventus - c’è concorrenza per Maldini : ecco chi sta sfidando la Vecchia Signora - Con un contratto fino al 2026, il futuro di Maldini potrebbe essere […]. Secondo Tuttosport, Cristiano Giuntoli è una grande estimatore del talento del Monza e potrebbe arrivare l’assalto già a gennaio. Daniel Maldini, complice anche la convocazione in Nazionale, sta prendendo sempre più piede nel taccuino delle big Daniel Maldini è uno degli obiettivi del calciomercato Juventus. (Calcionews24.com)

Calciomercato Juventus - idea Ismajli a gennaio come sostituto di Bremer - Con Ismajli, la Juventus si garantirebbe un difensore centrale piuttosto bravo nell’anticipo e forte in marcatura, mettendo a disposizione di Thiago Motta un profilo molto affidabile e che già conosce il campionato italiano. Acquistato dall’Empoli nell’agosto del 2021, il contratto tra la società toscana e il difensore kosovaro naturalizzato albanese scade nel giugno del 2025. (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Milan - Tuttosport : Juventus e Torino vogliono Luka Jovic. È derby - Il Toro, invece, deve far fronte al grave infortunio di Zapata, che starà fuori tutta la stagione. Ecco chi è Dall’inizio della stagione, infatti, l’attaccante serbo ha collezionato solamente tre presenze in campionato, per un totale di 78 minuti disputati. Il 9 del Milan è ormai fuori dal progetto di Paulo Fonseca ed è anche stato escluso dalla lista Champions. (Dailymilan.it)