Medioriente: Cnn, gabinetto Israele voterà oggi su risposta a Iran (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe riunirsi oggi per votare sulla risposta all’Iran dopo l’attacco missilistico della scorsa di Teheran della scorsa settimana. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn. In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva affermato che la risposta di Israele all’Iran sarà “mortale, precisa e, soprattutto, sorprendente”. Lapresse.it - Medioriente: Cnn, gabinetto Israele voterà oggi su risposta a Iran Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Ildi sicurezza israeliano dovrebbe riunirsiper votare sullaall’dopo l’attacco missilistico della scorsa di Teheran della scorsa settimana. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn. In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva affermato che ladiall’sarà “mortale, precisa e, soprattutto, sorprendente”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele, Gallant: "Attacco a Iran sarà mortale, preciso e sorprendente'' - (LaPresse) Il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, parlando con l'intelligence di Tel Aviv assicura: "L'attacco iraniano è ... (stream24.ilsole24ore.com)

Trasportato in ospedale colto da malore, aveva ingerito 90 ovuli di droga: arrestato nigeriano - CAGLIARI – La Polizia di Stato ha tratto in arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 33 enne di origini nigeriane. Il giovane si trovava presso il ... (ilmeridianonews.it)

Israele, Gallant: contro l'Iran una risposta mortale e sorprendente - Milano, 10 ott. (askanews) - Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi per votare sulla risposta del paese all'attacco ... (stream24.ilsole24ore.com)