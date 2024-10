Giornata della salute mentale: "Quasi la metà degli adolescenti soffre di ansia e depressione" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Giornata della salute mentale è una data importante perché ha l’obiettivo di combattere pregiudizi e discriminazioni. È la battaglia che porta avanti anche la psichiatra Mara Palmieri, direttore dell’unità operativa complessa di Psichiatria e del dipartimento di salute mentale che sottolinea: "Molto spesso la stigmatizzazione rende difficile avvicinarsi ai servizi per le cure necessarie. Lo stigma colpisce ogni età ma per i giovani, più fragili, può essere devastante perché influenza negativamente la vita sociale, lavorativa, scolastica e personale". Ilrestodelcarlino.it - Giornata della salute mentale: "Quasi la metà degli adolescenti soffre di ansia e depressione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laè una data importante perché ha l’obiettivo di combattere pregiudizi e discriminazioni. È la battaglia che porta avanti anche la psichiatra Mara Palmieri, direttore dell’unità operativa complessa di Psichiatria e del dipartimento diche sottolinea: "Molto spesso la stigmatizzazione rende difficile avvicinarsi ai servizi per le cure necessarie. Lo stigma colpisce ogni età ma per i giovani, più fragili, può essere devastante perché influenza negativamente la vita sociale, lavorativa, scolastica e personale".

