Caso Puff Daddy, il «mese da incubo» di Justin Bieber e le nuove rivelazioni che tirano in ballo Kanye West (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre dentro l’aula di tribunale Sean Combs, conosciuto come Puff Daddy e Diddy per gli amici, ieri ha cominciato la sua battaglia legale, fuori continuano a fioccare storie, a circolare leggende e sciogliersi nodi. Uno di quelli più attenzionati riguarda certamente tutte le altre star dello showbiz musicale e cinematografico americano che potrebbero rimanere implicate in quello che è stato definito il #metoo dell’industria discografica. Sotto i riflettori, forse un pò più degli altri, è sicuramente Justin Bieber. Quando il vaso di Pandora con dentro tutti i segreti dei White Party di Puff Daddy si sono liberati sul web è tornato virale il video, postato nella pagina YouTube ufficiale della star del pop, intitolato 48h con Puff Daddy. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Mentre dentro l’aula di tribunale Sean Combs, conosciuto comee Diddy per gli amici, ieri ha cominciato la sua battaglia legale, fuori continuano a fioccare storie, a circolare leggende e sciogliersi nodi. Uno di quelli più attenzionati riguarda certamente tutte le altre star dello showbiz musicale e cinematografico americano che potrebbero rimanere implicate in quello che è stato definito il #metoo dell’industria discografica. Sotto i riflettori, forse un pò più degli altri, è sicuramente. Quando il vaso di Pandora con dentro tutti i segreti dei White Party disi sono liberati sul web è tornato virale il video, postato nella pagina YouTube ufficiale della star del pop, intitolato 48h con

