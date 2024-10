Super Pap, nuota verso la stella. Campione tricolore: che successo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "E’ stata una battaglia a tre fra noi, il Nuoto Grosseto e la Lamberti Nuoto praticamente sino all’ultima domenica di gara. Un’annata bellissima: i ragazzi sono stati fantastici, siamo campioni d’Italia "master" in acque libere per la nona volta". E’ così che il presidente Gabriele Giusti ha commentato la vittoria del nono Scudetto della Polisportiva Amatori Prato, arrivato pochi giorni fa a seguito dell’ultima tappa del campionato italiano master in acque libere. Il risultato, aggiunto al quarto posto ottenuto precedentemente nel campionato italiano nuoto master in vasca, issa la Pap sul gradino più alto del podio a livello italiano anche nella classifica combinata vasca-acque libere (con la premiazione che avverrà a Torino il prossimo 8 dicembre alla presenza della dirigenza della Federazione Italiana Nuoto). Lanazione.it - Super Pap, nuota verso la stella. Campione tricolore: che successo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "E’ stata una battaglia a tre fra noi, il Nuoto Grosseto e la Lamberti Nuoto praticamente sino all’ultima domenica di gara. Un’annata bellissima: i ragazzi sono stati fantastici, siamo campioni d’Italia "master" in acque libere per la nona volta". E’ così che il presidente Gabriele Giusti ha commentato la vittoria del nono Scudetto della Polisportiva Amatori Prato, arrivato pochi giorni fa a seguito dell’ultima tappa del campionato italiano master in acque libere. Il risultato, aggiunto al quarto posto ottenuto precedentemente nel campionato italiano nuoto master in vasca, issa la Pap sul gradino più alto del podio a livello italiano anche nella classifica combinata vasca-acque libere (con la premiazione che avverrà a Torino il prossimo 8 dicembre alla presenza della dirigenza della Federazione Italiana Nuoto).

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallanuoto - Supercoppa Europea 2024 : Ferencvaros-Jug 13-9. A Budapest fanno festa i detentori della Champions - Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: urna severa con l’Ortigia, ottime possibilità per Brescia e Pro Recco Nell’ultimo quarto i croati provano a tornare in partita con il gol di Zuvela, ma Vigvari ristabilisce le distanze. Nuovo -2 dello Jug con Mozara, ma ancora Vigvari, Fekete e Mandic chiudono i ... (Oasport.it)

Bibione accoglie il super campione di nuoto Fantin : questa sera festa in piazza - . . Gli amici lo accoglieranno questa sera, lunedì 9 settembre, di ritorno dalla capitale francese. Una festa per accogliere lo "squalo" Antonio Fantin, nuotatore paralimpico reduce dai successi delle Paralimpiadi di Parigi, dove ha vinto i 100 metri stile libero S6 con tanto di nuovo record ... (Veneziatoday.it)

Pallanuoto femminile - Plebiscito Padova a Sabadell per la Supercoppa Europea - European Aquatics ha svelato le date delle sfide valide per la Supercoppa Europea maschile 2024 e per il trofeo femminile di pallanuoto. In campo femminile, invece, dopo aver vinto il settimo titolo in Champions League, il Sabadell potrebbe agguantare anche il quinto trofeo in Supercoppa: le ... (Oasport.it)

LIVE Nuoto - Paralimpiadi 2024 in DIRETTA : Fantin si tinge d’oro - superato il record di vittorie - 15), bronzo per il francese Chardard (+2. Per finire, l’Italia scenderà in vasca nella staffetta 4×50 mista stile libero 20 punti, dove dovrebbero gareggiare Monica Boggioni, Efrem Morelli, Giulia Terzi e Francesco Bocciardo. 22 3 PAP Bianka HUN S10 12+ 4:40. 16). 51 100 rana uomini SB13, altra ... (Oasport.it)

LIVE Paralimpiadi 2024 - liveblog 5 settembre in DIRETTA : superbo bronzo di Mazzone nel paraciclismo. In pedana le azzurre del fioretto a squadre - Italia avanti tutta nel nuoto - IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 5 SETTEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DELLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024 . CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi di Parigi 2024. OA Sport vi propone la diretta live testuale ... (Oasport.it)