Oltre il mare, il cielo infuocato che unisce cielo e acqua (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) - "Tramonto a Torre San Giovanni, Oltre il mare il cielo infuocato che unisce cielo e acqua in un angolo di insenatura". A scriverci una lettrice, autrice dello scatto dalla marina di Ugento: Alessandra Mauro. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica Lecceprima.it - Oltre il mare, il cielo infuocato che unisce cielo e acqua Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) TORRE SAN GIOVANNI (Ugento) - "Tramonto a Torre San Giovanni,ililchein un angolo di insenatura". A scriverci una lettrice, autrice dello scatto dalla marina di Ugento: Alessandra Mauro. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Polizia Locale scopre officina abusiva e discarica a cielo aperto : due denunce e sanzioni per oltre 15.000 euro - Sequestrati impianti e attrezzature in un’officina nella zona Flaminia; indagini in corso per furto di veicoli L’inizio delle indagini Durante i consueti controlli di polizia stradale e repressione delle soste irregolari, gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale hanno ... (Romadailynews.it)