Nobel Chimica a BakerHassabis e Jumper

Nobel Chimica a Baker,Hassabis e Jumper (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 11.54 Il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a tre studiosi: lo statunitense David Baker e i britannici Demis Hassabis e John Jumper, per i loro studi sulle proteine. "Hanno crackato il codice della meravigliosa struttura proteica", si legge nel sito del Nobel. Baker è riuscito a creare una proteina totalmente nuova; Hassabis e Hunter hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale che ha permesso di predire le strutture proteiche. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 11.54 Il premioper laè stato assegnato a tre studiosi: lo statunitense David Baker e i britannici Demis Hassabis e John, per i loro studi sulle proteine. "Hanno crackato il codice della meravigliosa struttura proteica", si legge nel sito del. Baker è riuscito a creare una proteina totalmente nuova; Hassabis e Hunter hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale che ha permesso di predire le strutture proteiche.

