Milan, sempre più vicino il rinnovo di Mike Maignan. Le cifre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Milan vuole blindare Mike Maignan: ecco la proposta di rinnovo formulata dal club rossonero al proprio estremo difensore. L’offerta Il Milan ripartirà da Mike Maignan. La dirigenza rossonera considera il proprio estremo difensore titolare uno dei punti fermi per il futuro. Per questo motivo, ha scelto di mettere sul tavolo una proposta per convincere il portiere francese a prolungare la propria esperienza a Milano. Infatti, il contratto del numero 16 rossonero scadrebbe il 30 giugno 2026. Tuttavia, la società vuole prolungare il suo contratto per proseguire insieme il percorso iniziato nell’estate del 2021 e prevenire possibili assalti dall’estero. Il Milan punta ancora su Mike Maignan. Dailymilan.it - Milan, sempre più vicino il rinnovo di Mike Maignan. Le cifre Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilvuole blindare: ecco la proposta diformulata dal club rossonero al proprio estremo difensore. L’offerta Ilripartirà da. La dirigenza rossonera considera il proprio estremo difensore titolare uno dei punti fermi per il futuro. Per questo motivo, ha scelto di mettere sul tavolo una proposta per convincere il portiere francese a prolungare la propria esperienza ao. Infatti, il contratto del numero 16 rossonero scadrebbe il 30 giugno 2026. Tuttavia, la società vuole prolungare il suo contratto per proseguire insieme il percorso iniziato nell’estate del 2021 e prevenire possibili assalti dall’estero. Ilpunta ancora su

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Mike Maignan come Rafael Leao : rinnovo a un passo. Le cifre - Ecco che allora, dopo Rafael Leao, la dirigenza del club di via Aldo Rossi si prepara a blindare un altro punto di riferimento dei tifosi e non solo. Le cifre LEGGI ANCHE Verso Milan-Lecce, Paulo Fonseca come contro l’Inter: fiducia alla coppia Morata-Abraham? Le ultime Dopo l’interesse delle big d’Europa mostrato durante l’estate, Mike si è convinto a restare a Milano in quanto crede nella ... (Dailymilan.it)

Verso Inter-Milan - da Mike Maignan a Davide Calabria : e in attacco? Le scelte di Paulo Fonseca - it (@dailymilan. Per l’occasione, l’allenatore portoghese si prepara a schierare la miglior formazione in campo per cercare di salvare il salvabile. In difesa, invece, Davide Calabria è pronto per un altro derby con la fascia da capitano al braccio. I nerazzurri, invece, arrivano alla gara con la consapevolezza di potersela giocare anche con squadre del calibro del Manchester City. (Dailymilan.it)

Verso Inter-Milan - Mike Maignan vuole rischiare : sarà in campo. Il punto - Il portiere francese – secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – ha deciso di prendersi un rischio e partirà dall’inizio nella gara decisiva per il futuro di Paulo Fonseca, il derby contro l’Inter. L'articolo Verso Inter-Milan, Mike Maignan vuole rischiare: sarà in campo. Il punto Mike Maignan ci sarà. (Dailymilan.it)