Liberoquotidiano.it - Mantova, anziana disperata ruba al supermercato e viene beccata: il finale commuove l'Italia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A Curtatone, in provincia di, una donna di 65 anni,e affamata, ha preso una confezione di cibo da uno scaffale del, l'ha aperta e ha iniziato a mangiare in modo furtivo, sperando di non essere vista da nessuno. Era l'unico pasto che era riuscita a consumare nell'arco di una intera giornata. Fermata dai vigilantes, la donna, visibilmente imbarazzata è scoppiata in lacrime, per poi spiegare di non avere i soldi per comprare il cibo. "Non potevo permettermi di comprare da mangiare", ha spiegato la donna, costretta are per poter cenare. Nonostante la situazione, il furto rimaneva tale, e i responsabili delhanno dovuto chiamare i carabinieri, che sono arrivati dalla stazione di Borgo Virgilio.