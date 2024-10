Mitigazione rischio idraulico: intervento da oltre 14 milioni a Firenze (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze – Riduzione rischio idraulico: intervento da oltre 14 milioni a Firenze. Il 10 ottobre iniziano i lavori per la ‘Mitigazione del rischio idraulico per l’abitato di Firenze’, approvati dalla Protezione civile nazionale e finanziati con risorse del PNRR. Si tratterà del primo grande intervento strutturale per la protezione dell’abitato di Firenze dalla modifica della soglia del fiume sotto Ponte Vecchio, attuata a seguito dell’alluvione del 1966. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 14.759.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 8 ottobre 2024)– Riduzioneda14. Il 10 ottobre iniziano i lavori per la ‘delper l’abitato di’, approvati dalla Protezione civile nazionale e finanziati con risorse del PNRR. Si tratterà del primo grandestrutturale per la protezione dell’abitato didalla modifica della soglia del fiume sotto Ponte Vecchio, attuata a seguito dell’alluvione del 1966. Il costo complessivo dell’ammonta a 14.759.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista per la fine del 2025.

