Cina | gestisce circa 63 mld pacchi durante vacanze

Pechino, 08 ott – (Xinhua) – L'industria cinese delle consegne postali ed espresse ha gestito circa 6,3 miliardi di pacchi durante la settimana di vacanza per la Giornata nazionale, conclusasi ieri, riflettendo la vivacita' del turismo e dei consumi nel periodo. Un totale di 3,16 miliardi di pacchi sono stati raccolti durante le vacanze, con un aumento del volume medio giornaliero di raccolta del 28,4% rispetto al periodo di vacanze per la Giornata nazionale dello scorso anno, secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio postale statale. Il numero di pacchi consegnati e' stato di 3,12 miliardi e il volume giornaliero di pacchi consegnati durante il periodo e' aumentato del 26,7% rispetto al periodo festivo del 2023.

