Triathlon, la tappa di Roma della World Cup vede conferme nel comparto femminile e spunti per il futuro in quello maschile (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’edizione 2024 della World Triathlon Cup che si è disputata nel corso del weekend a Roma ha visto risultati importanti per i colori azzurri. Nella gara femminile ben tre azzurre hanno concluso nella top10, mentre in quella maschile gli spunti di interesse, soprattutto in ottica futura, non sono mancati. La prova femminile ha visto ai nastri di partenza Carlotta Missaglia, Angelica Prestia, Bianca Seregni, Sharon Spimi, Verena Steinhauser, Costanza Arpinelli, Beatrice Mallozzi e Myral Greco. La migliore prestazione nella gara vinta da Nina Eim ha portato la firma di Steinhauser, quinta con un tempo di 01.01:11, seguita da Costanza Arpinelli (nona in 01:01:39) e da Bianca Seregni (decima in 01:01:42). Le dichiarazioni di Verena Steinhauser: “Gareggiare in Italia è sempre bellissimo grazie al tifo di casa. È vero che ho partecipato alle Olimpiadi di Parigi, ma Roma ha un fascino unico. Oasport.it - Triathlon, la tappa di Roma della World Cup vede conferme nel comparto femminile e spunti per il futuro in quello maschile Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’edizione 2024Cup che si è disputata nel corso del weekend aha visto risultati importanti per i colori azzurri. Nella garaben tre azzurre hanno concluso nella top10, mentre in quellaglidi interesse, soprattutto in ottica futura, non sono mancati. La provaha visto ai nastri di partenza Carlotta Missaglia, Angelica Prestia, Bianca Seregni, Sharon Spimi, Verena Steinhauser, Costanza Arpinelli, Beatrice Mallozzi e Myral Greco. La migliore prestazione nella gara vinta da Nina Eim ha portato la firma di Steinhauser, quinta con un tempo di 01.01:11, seguita da Costanza Arpinelli (nona in 01:01:39) e da Bianca Seregni (decima in 01:01:42). Le dichiarazioni di Verena Steinhauser: “Gareggiare in Italia è sempre bellissimo grazie al tifo di casa. È vero che ho partecipato alle Olimpiadi di Parigi, maha un fascino unico.

