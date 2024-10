Di Paolantonio | Da queste situazioni bisogna imparare tanto E certi possessi vanno gestiti meglio Troppi punti facili lasciati in area

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Dobbiamoda questa sconfitta". Esordisce così Emanuele Diin sala stampa, dopo la seconda sconfitta consecutiva della Benedetto, che dopo Forlì, cade anche in casa contro Orzinuovi, mentre quest’ultima conferma gli eccellenti segnali lanciati in Supercoppa e nel successo all’esordio contro Cantù. Bella reazione anche della Sella, dopo l’opaca prova di mercoledì, ma che non basta per sorridere come fatto una settimana fa con Livorno.i 25concessi nell’ultimo quarto, così come troppa libertà è stata concessa ai lombardi nei momenti decisivi della partita. "Abbiamo giocato una gara a mio avviso più che sufficiente, al netto di un ultimo quarto forse tra i peggiori di questo inizio di campionato.