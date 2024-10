News SSC Napoli, Maradona da record: il dato sui tifosi è impressionante (Di domenica 6 ottobre 2024) Un dato legato allo stadio Diego Armando Maradona, in queste prime uscite casalinghe ufficiali del Napoli di Antonio Conte, è impressionante: numeri da urlo. A Napoli è tornato a regnare l’entusiasmo: il primo posto in solitaria in classifica, seppur dopo solo sette giornate di campionato, è un segnale che riaccende il morale tra i tifosi, che finalmente sono tornati a vedere una squadra unita e coesa. Sembrano essere lontane le enormi delusioni dello scorso anno e la reazione del pubblico non può che essere esaltante. Un fattore che si aggiunge alla cura Conte, che ha letteralmente cambiato tutto lo scenario in appena qualche mese, in casa Napoli. (Spazionapoli) (Di domenica 6 ottobre 2024) Unlegato allo stadio Diego Armando, in queste prime uscite casalinghe ufficiali deldi Antonio Conte, è: numeri da urlo. Aè tornato a regnare l’entusiasmo: il primo posto in solitaria in classifica, seppur dopo solo sette giornate di campionato, è un segnale che riaccende il morale tra i, che finalmente sono tornati a vedere una squadra unita e coesa. Sembrano essere lontane le enormi delusioni dello scorso anno e la reazione del pubblico non può che essere esaltante. Un fattore che si aggiunge alla cura Conte, che ha letteralmente cambiato tutto lo scenario in appena qualche mese, in casa

Il Maradona sempre pieno per il Napoli di Conte che in casa ha vinto sei partite su sei (CorSport) - È stato l’arrivo di Conte a restituire alla città quel sorriso smarrito dalla precedente stagione. Il Napoli in casa è dilagante: tre gol al Bologna, due al Parma col brivido, due al Monza, altri tre al Como di Fabregas. Non è difficile prevedere l’ennesimo pienone. Il pienone era stato registrato ... (Ilnapolista)

Sconfitta al Maradona. Un Como senza paura. Ma col Napoli non basta - È il momento del Como che chiude i campani in area. Conte si sbraccia, Perrone e Strefezza continuano comunque a impostare. Fabregas, nel finale, inserisce Belotti e passa al 4-4-2 per recuperare, ma prende subito il terzo gol. La massima punizione arriva comunque al quinto: Sergi Roberto perde ... (Sport.quotidiano)

Napoli troppo forte per il Como: al Maradona finisce 3-1 - Fabregas parte con la stessa formazione vincente contro Atalanta e Verona. Non è bastato il coraggio per i lariani nel gran primo tempo giocato, con un Paz scatenato, che però si è spento nella ripresa. Napoli-Como 3-1 (parziale secondo tempo) Marcatori: McTominay al 1', Strefezza al 43' pt; ... (Sport.quotidiano)

Lo stadio Maradona torna una sentenza, sei su sei per Conte in casa - Dopo le pessime statistiche casalinghe della scorsa stagione azzurra, il Napoli è tornato ad essere una sentenza allo Stadio Maradona. Nelle prime sei giornate in casa, gli azzurri hanno trovato sei ...(mondonapoli)

Guardate chi c'era allo stadio Maradona! Esce dopo ADL e i tifosi impazziscono | VIDEO - Napoli-Como 3-1, quarta vittoria consecutiva in casa allo stadio Diego Armando Maradona. Venerdì sera in tribuna non c'era solo il presidente Aurelio De Laurentiis, ma anche il portiere Alex Meret, ch ...(msn)

Il Maradona fa il Maradona: Napoli si è fidata ed ha avuto ragione - Lo scorso anno si respirava resa, il Maradona divenne terra di conquista per molti e di fortino perse tutte le caratteristiche.(ilnapolionline)