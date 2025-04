Dall’agricoltura al vino fino all’industria | preoccupazione unanime per i dazi imposti dagli Usa

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – C’è un tema su tutti nell’agenda economica toscana. Ed è quella suiintrodotti da Donald Trump nei confronti delle merci dell’Unione Europea. Un tema che chiama tutti all’ordine. A partire dalla Regione Toscana. A parlare è Stefania Saccardi, assessora all’agricoltura e vicepresidente della Regione, a margine dell’assemblea Agci.“I– ha detto – sono sicuramente un elemento di grande, se si considera che per noi, per il settore dell’agroalimentare, il mercato degli Stati Uniti è mercato importantissimo, soprattutto per olio eche trovano negli Stati Uniti il primo mercato in assoluto”.Lanon è solo nell’alta gamma: “Nel– ha spiegato – esportiamo anche una quantità molto importante di vini di costo medio, e questo inciderà in modo pesante, quindi, su piccole e medie imprese.