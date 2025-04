Internews24.com - Infortunio Dumfries, guai per Inzaghi: salta la doppia sfida contro il Bayern Monaco?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, arrivano brutte notizie per Simoneverso il: l’esternole due partite con i bavaresiSky Sport conferma oggi la notizia riguardante l’. Purtroppo si allungano i tempi di recupero di, certamente out per entrambe le partiteilin Champions League.Se prima di sperava in un suo rientro quantomeno per il ritorno di Championsil, adesso la sensazione è che per rivedere in campo l’olandese bisognerà attendere ancora 3-4 settimane. Un annuncio a dir poco tragico per l’Inter che dovrà fare a meno di quello che era di fatto il suo uomo più in forma anche per tutto il mese di aprileDopo il pari nel derby d’andata di Coppa Italia, l’Inter si è ritrovata ad Appiano stamattina per una seduta di scarico.