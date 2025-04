Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, arrivano nuove conferme: il top club ha “mollato” l’attaccante serbo per la prossima estate. Cosa succede

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, il topha “. Novità sul futuro del centravanti in uscita dai bianconeriDusansarebbe stato “” dall’Arsenal. Secondo quanto riportato dal The Guardian, infatti, i Gunners non avrebbero più nel mirino ildellantus. Gli obiettivi per l’attacco sarebbero ora Sesko del Lipsia ed Isak del Newcastle. Il centravanti bianconero, dunque, scende nelle preferenze della dirigenza delinglese. In ogni caso, il suo futuro è sempre più lontano dalla.Leggi suntusnews24.com