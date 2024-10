FI: Ferrante, '500 piazze per il tesseramento, nostra voce sempre più forte' (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Le tre nuove giornate dedicate alle adesioni coronano la straordinaria mobilitazione di tutta la comunità politica di Forza Italia nella campagna tesseramento 2024: oltre 500 piazze, da Nord a Sud, hanno dato spazio e visibilità all'entusiasmo, alla curiosità, alla voglia di partecipare che sempre più cittadini comuni, amministratori locali, giovani esprimono". Lo ha detto, a margine del weekend del tesseramento organizzato da Forza Italia, il responsabile nazionale Adesioni del partito Tullio Ferrante, sottosegretario al Mit. "Vedere tanta gente fare la fila ai gazebo per compilare i moduli di iscrizione e' il segnale tangibile di una fiducia sempre più diffusa verso il nostro movimento. (Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Le tre nuove giornate dedicate alle adesioni coronano la straordinaria mobilitazione di tutta la comunità politica di Forza Italia nella campagna2024: oltre 500, da Nord a Sud, hanno dato spazio e visibilità all'entusiasmo, alla curiosità, alla voglia di partecipare chepiù cittadini comuni, amministratori locali, giovani esprimono". Lo ha detto, a margine del weekend delorganizzato da Forza Italia, il responsabile nazionale Adesioni del partito Tullio, sottosegretario al Mit. "Vedere tanta gente fare la fila ai gazebo per compilare i moduli di iscrizione e' il segnale tangibile di una fiduciapiù diffusa verso il nostro movimento. (Liberoquotidiano)

