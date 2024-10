Djokovic-Michelsen oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Novakse la vedràcontro Alexnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il tennista serbo torna in campo dopo un mese in cui ha giocato soltanto in Coppa Davis contro avversari di poco conto. Il numero quattro al mondo non si è pronunciato su quale sarà il suo programma in questo finale di, affrontando un torneo alla volta. Si inizia appunto da, dove all’esordio lo attende un avversario non banale come il talentuoso americano, protagonista di una graduale crescita in termini di risultati e classifica quest’anno. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, sabato 5 ottobre, non prima delle 12:30 italiane.