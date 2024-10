Turismo presenze cresciute del 40 per cento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Santarcangelo come destinazione turistica. Dati alla mano, a confermarlo è il sindaco Filippo Sacchetti. "Incrociando i primi otto mesi del 2024 tra pernottamenti, Pro Loco, contatti Ufficio Iat e visite guidate, rispetto al 2023 registriamo un incremento di. Quasi un 40% in più rispetto al 2019, il terzo aumento più grande in provincia dice il primo cittadino Sappiamo bene che questo 2024 ha fatto registrare mesi in sofferenza. Un boom legato soprattutto agli stranieri. A condizionare gli arrivi, anche con ricaduta nell’entroterra, è stata poi la mucillagine in alto Adriatico questa estate". Ma i dati della Pro loco parlano di quasi 19mila contatti e 13.656 visite guidate, con grande richiesta per la Casa Matta. "Il recupero di questa perla è stato di grande richiamo continua Sacchetti soprattutto per chi vive nel Centro Italia.