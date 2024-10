Darwin accoglie il Vespucci domani apre Villaggio Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una sala conferenze da 450 posti, un'esposizione multimediale, talk, conferenze e mostre per un'esperienza immersiva nel made in Italy attraverso le eccellenze del Paese. Questo è il, l'expo itinerante che daaprirà i battenti a, Australia, dove ieri ha attraccato l'Amerigonell'ambito della 24/ma tappa del suo tour mondiale. L'iniziativa, fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, unisce la tradizionale attività di addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare e la promozione dell'nel mondo. Durante i tre giorni di apertura del, saranno organizzati incontri, dibattiti e talk che spazieranno dalla solidarietà alla ricerca, passando per la cultura ed il cinema.