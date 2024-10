Voltano le spalle al pronto soccorso Il dietrofront scatta dall’università Zanobetti | Ma ci sono passi in avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Moriremo tutti di sepsi, o di embolia polmonare ma con la pelle perfetta e la vista buona". Il refrain rimbalza tra le sale dell’hub in stile ER. Appena rimesso a nuovo, con macchinari tecnologicamente avanzati, sedici postazioni nell’open space che consentono un monitoraggio costante dei pazienti, dai casi più critici a quelli in osservazione. Refrain che riassume, con una buona dose di amarezza, il "clima" tra i camici. Qui si salvano vite, si corre per risolvere problemi grandi e piccoli. Anche se, ironia della sorte, quelli più piccoli stanno "sconfinando" e rappresentano ormai oltre la metà dei codici di accesso. In media 200 persone al giorno varcano la soglia deldel San Donato: più del 50 per cento non dovrebbe stare in queste sale. Ilcome l’ambulatorio di un medico di famiglia? Sta andando così ma non dovrebbe.