Il dibattito tv tra i candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti il democratico Walz e il repubblicano Vance si conclude in parità e senza colpi bassi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tanti si aspettavano un ferocetv, scandito da accuse, controaccuse e, tra i due, ilTime ilJD, ma non è andata affatto così. Quello andato in onda è stato un civile scambio di battute,particolari acuti e qualche gaffe. Un confronto da cui non è uscito un chiaro vincitore e che non si è dimostrato all’altezza – televisivamente parlando – del confronto fra Kamala Harris e Donald Trump. Il tutto in ossequiotradizione che considera il testa a testa fra i vice poco importante nell’ottica della campagna elettorale: e devono averlo pensato anche i due protagonisti, che hanno evitato di attaccarsi a vicenda preferendo dirigere le proprie critiche contro ipresidenziali.