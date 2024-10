Uccide il marito malato poi tenta il suicidio Ai militari ha detto | Era sempre più difficile gestirlo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Prato, 1 ottobre 2024 – L’ha soffocato con un cuscino perché “non poteva più vederlo soffrire così”. Poi ha afferrato un coltello e hato dirsi colpendosi alla gola, per fortuna in modo non grave. La tragedia si è consumata domenica sera a Vernio, nella centrale via Bisenzio 4, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri e dal supermercato. Un dramma che nessuno poteva prevedere ma che, purtroppo, può accadere quando le famiglie si trovano costrette ad accudire persone care gravemente malate. E’ in questo contesto di dolore, sofferenza e disperazione che si è consumata la tragedia di Vernio. Roberto Elmi, 87 anni, autotrasportatore in pensione, affetto da Alzheimer, è stato ucciso domenica dalla moglie Anna Maria Mascii, 82, nella loro casa in via Bisenzio. Secondo quanto ricostruito, l’anziana avrebbe soffocato ilcon un cuscino nella camera da letto.