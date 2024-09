La mostra che indaga l’impatto di Marina Abramovi? sul corpo sociale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sorge nel cuore della città di Bergamo Gres art 671, il nuovo spazio espositivo nato da un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. Si tratta di un’area industriale di circa tremila metri quadri, che – come altri luoghi sottratti alla forza produttiva – ancora risuona della manodopera, del lavoro degli operai, del clangore dei macchinari. Un’eredità che attraversa significativamente i territori italiani e che racconta di un secolo, il Novecento, in cui la cieca, ottimistica fiducia nel progresso industriale, nel congedo dalla terra, dall’aratro, dalle fatiche contadine andava di pari passo con le lotte sindacali, gli scioperi, i cortei, i picchetti davanti all’ingresso. Un secolo di accelerazioni confuse, che è iniziato e altrettanto rapidamente è finito, spazzato via dal turbine della globalizzazione del nuovo millennio.