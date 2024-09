Serie A femminile 2024 2025 Roma senza problemi in casa | Napoli battuto 3-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Labatte il3-1 e trova la seconda vittoria consecutiva in. Tre punti preziosi per le giallorosse, reduci dalle fatiche di Champions League in Svizzera contro il Servette e ancora imbattute in campionato. Dopo quaranta minuti, il match del Tre Fontane è già in discesa. Al 20? Giugliano apre le marcature su assist di Greggi. Al 27? è Viens a finire sul tabellino dei marcatori, mentre al 37? è lei a servire il passaggio decisivo per la doppietta di Giugliano. A limitare i danni inpartenopea è Giordano che all’80’ accorcia le distanze. Crisi nera per la Lazio che perde 2-1 sul campo del Milan e resta a secco di vittorie in stagione. Al 42? Visentin aveva portato in vantaggio le biancoceleste, ma tre minuti dopo Visentin ristabilisce la parità. Nella ripresa, al 53?, Piemonte sbaglia il rigore del nuovo vantaggio laziale e la beffa è dietro l’angolo.