Luna Rossa-Ineos confermati gli equipaggi per le prossime regate | le formazioni per le gare di oggi

(Di domenica 29 settembre 2024)Britannia si affrontano nella finale della Louis Vuitton Cup: dopo il doppio confronto concluso in perfetta parità giovedì pomeriggio (1-1) e dopo la regata di ieri non portata a termine entro i 45 minuti previsto dal regolamento,pomeriggio (a partire dalle ore 14.10) i due sodalizi torneranno nelle acque di Barcellona per disputare altre due, il cui risultato sarà di fondamentale importanza nelle dinamiche della serie al meglio delle tredici(si impone chi ne vince sette). Le due compagini si stanno fronteggiando a viso aperto per conquistare il trofeo e guadagnarsi il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.