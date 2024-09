Basket Serie A2 2024 2025 | Urania Milano doma Fortitudo Bologna Cantù cade all’overtime contro Orzinuovi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) È cominciata laA2di, che ha regalato subito grandi partite nel primo turno. A inaugurare il campionato, infatti, sono, che danno vita a una partita in cui sono i meneghini a prevalere per 94-78 grazie all’allungo già nel primo tempo, chiuso 56-35, con la Effe che riduce un po’ lo svantaggio solo nell’ultimo parziale. Protagonista assoluto Andrea Amato con i suoi 20 punti, seguito dai 16 di Alessandro Gentile., invece,la nuovadi coach Brienza in una sfida tiratissima in casa di: avanti 53-61 dopo tre quarti,subisce il parziale di 17-9 che vale gli ulteriori cinque minuti, in cui sono i padroni di casa a prevalere con il risultato finale di 77-76.