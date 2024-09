La stella Clyburn Sotto il segno di Teodosic

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) L’ultimo fuoriclasse. L’ultimo in ordine di tempo, perché la storia Virtus è piena di campionissimi, al punto tale che, la costruzione di un quintetto ideale diventa non solo materia di discussione, ma anche di litigate feroci. L’ultimo fuoriclasse, sbarcato all’Arcoveggio, si chiama Will. I campionissimi – dai tempi di Nino Calebotta e Achille Canna, e forse anche prima – sono sempre stati di casa nel mondo bianconero. Anche Massimo Zanetti, il patron, non si è sottratto a questa idea. Aveva promesso la promozione e la promozione c’è stata. Lo scudetto in cinque anni e il tricolore è arrivato prima. Il ritorno in Eurolega e, lo scorso anno, i bianconeri hanno dato spettacolo a lungo, qualificandosi poi per il play-in. Campionissimi, si diceva. L’unico portato a Bologna nella gestione Zanetti che abbia un po’ deluso è Mario Chalmers.