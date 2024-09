San Vittore Olona non rispetto il divieto di avvicinamento alla casa dei genitori | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) San(Milano) Non è la prima volta che accade con lo stesso soggetto, non è detto che sarà l’ultima: nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hannoper violazione deldiai due anzianiun 47enne del luogo, che poco prima si era presentato in via Battisti presso l'abitazione dei famigliari, nei confronti del quali sussisteva da tempo una misura cautelare. Il 47enne, che ai militari è subito apparso in uno stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di alcol e stupefacenti, una volta entrato a contatto con i Carabinieri ha opposto resistenza e solo dopo qualche minuto è stato bloccato e poi condotto in caserma. L’è stato infine condotto nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell'Autorità giudiziaria.