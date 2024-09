La magia dello Zecchino d’Oro La selezione alle Torri Bianche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) La carovanafa tappa a Vimercate. Domenica, leospitano il nuovo casting e il quartiere degli affari si trasforma in palco per piccoli talenti. Il fascino di una gara senza tempo approda nel tempio della modernità tutto acciaio e vetrate, ma la kermesse non perde un millimetro dellache emana intatta anche in tempi di social. L’appuntamento è d1018, "una giornata dedicata ai più piccoli - spiega l’organizzazione con Wobinda Produzioni - in cui tutti gli aspiranti cantanti dai 3 ai 10 anni potranno scoprire l’emozione di esibirsi dal vivo e divertirsi insieme". E chissà che fra le ugole brianzole non si nasconda una nuova Cristina D’Avena. Per tentare il provino c’è tempo solo fino a oggi, l’iscrizione, infatti, è obbligatoria (al formdoro.org/stage/vimercate).