I profili Instagram dei 16 allievi della nuova classe di Amici

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladiè stata formata oggi e in questo articolo vi presento dettagliatamente isocial dei 16che hanno ottenuto una maglia. Alcuni sono già famosi (fra questi Diego Lazzari e il figlio di Gabriele Muccino), altri invece sono al debutto televisivo. Chi è Diego Lazzari: il nuovo cantante di24 https://t.co/yOPpKNx2ye #24 #Spoiler — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 26, 2024 Chi sono i nuovi cantanti diNelladisono entrati in tutto 8 cantanti: fra loro Diego Lazzari, Vybes e Alena (entrati a far parte del team di Rudy Zerbi); TrigNo e Niccolò (entrati nel team di Anna Pettinelli); Senza Cri e Luk3 (voluti sia da Lorella Cuccarini che da Anna Pettinelli) e Ilan (voluto sia da Rudy Zerbi che da Anna Pettinelli).