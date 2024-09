Tumore al seno nuovo studio | 200 sostanze cancerogene a rischio in imballaggi alimentari

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una scoperta scioccante emerge nella lotta contro il cancro. Unopubblicato il 24 settembre 2024 sulla rivista scientifica Frontiers in Toxicology ha rivelato che quasi 200chimiche, presenti neglipotrebbero contribuire allo sviluppo del cancro al. I ricercatori del Food Packaging Forum (FPF), un’organizzazione non-profit che si occupa di ricerca sugli impatti dei materiali persulla salute umana, hanno identificato ben 189 potenziali e confermati carcinogeni mammari nei materiali utilizzati per confezionare gli alimenti. Secondo lo, questepericolose sono state trovate in prodotti comunemente usati, come plastica, carta e cartone.