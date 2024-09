Salto con gli sci Italia da sogno | prima posizione nella classifica del Grand Prix con uomini e donne!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tra tabù sfatati e cose mai viste. L’delcon gli sci si sta esaltando in questa Summer GP, che si spera sia da preludio alla stagione invernale (il via è fissato per il 22 novembre a Lillehammer). Sì, perché bisogna prendere atto del fatto che il Bel Paese abbia in vetta alla graduatoria deldei rappresentati nel circuito femminile e maschile. Tra le, a Rasov (Romania), Lara Malsiner è stata la migliore del lotto nelle due gare che si sono tenutelocalità citata., una doppietta inedita è diventata realtà, con Malsiner e Annika Sieff nelle prime due posizioni. Una gara semplicemente perfetta per la classe 2000na, chiudendo con il punteggio di 219,3 a precedere l’ex combinatista nostrana, staccata di 16,1 punti. A completare la top-3 la giapponese Nozomi Maruyama.