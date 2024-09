Monza ko nel finale adesso è crisi Djuric-gol non basta a Nesta Bologna vola con Urbanski-Castro I brianzoli sono al terzultimo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) di Michael CuomoIl decollo delè rimandato ancora. A deciderlo è il comandante, scuola, che preferisce farre dal suo destro il gol dei primi tre punti rossoblù della stagione., che aveva stessa ambizione in scia ai segnali incoraggianti delle ultime settimane, rilancia Dany Mota dall’inizio e si affida a un fedelissimo in mezzo: non c’è Bondo, maglia da titolare a Bianco e scelta che trova spiegazione già dalle prime battute. L’ex viola è quello che più va vicino al gol, con l’inserimento, con una sterzata, con un piazzato a giro di destro che avrebbe meritato miglior sorte. Lo spartito non ha note diverse rispetto alla scaletta attesa alla vigilia: Italiano qualcosa in difesa lascia, Maldini danza sul pallone ma Dany Mota, invece, resta lì nascosto e così la fantasia è a metà.